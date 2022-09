Gewijzigde samenstelling college van burgemeester schepenen en gemeenteraad

Rotselaar Grootscha­lig actieplan van Voetbal Vlaanderen met fair-play-ou­ders heeft duidelijk last van koudwater­vrees

Voetbal Vlaanderen lanceerde deze week een grootschalig actieplan om racisme, discriminatie en onethisch gedrag op en langs de Vlaamse voetbalvelden terug te dringen én de sportiviteit op te krikken. Als één van de maatregelen creëert Voetbal Vlaanderen dit seizoen voor het eerst de rol van fair play-ouders, die moeten toezien op de sportieve sfeer op en langs het veld. De ouders zijn herkenbaar aan de opvallende fair play-sjaal. Ook komt er voor het eerst een fair play klassement in de U15-reeksen, naast de traditionele puntenrangschikking. In Rotselaar maakten de eerste fair play-ouders dit weekend hun opwachting tijdens de U15-wedstrijd tussen Sportief Rotselaar en KVC Haacht. Of dat was toch de bedoeling....

4 september