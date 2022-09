Gerestaureerde Gasthuisapotheek op de culturele site feestelijk geopend

“De restauratie van de Gasthuisapotheek is een project waar decennia lang aan gewerkt is”, zegt schepen van Patrimonium Bert Van der Auwera. “Het OCMW van Aarschot nam de apotheek over van de grauwzusters in 1978. Nog tot 1994 zou het gebouw dienst doen als apotheek. Na jaren van leegstand werden in 2009 de eerste stappen ondernomen om over te gaan tot restauratie.”

“Toch duurde het nog tot 2021 vooraleer de werken effectief van start gingen”, vervolgt Van der Auwera. “Die vertraging kwam er door gewijzigde visies, beheers- en vernieuwingsplannen. In 2018 dienden we een subsidiedossier in bij het departement Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid. De Vlaamse Regering maakte in 2021 een bedrag van 87.004 euro euro vrij voor de renovatie.”

Terug naar het oorspronkelijke interieur

Voor de coördinatie van de werken, deed de stad beroep op architectenvennootschap Atran uit Tongerlo. Aannemer Renotec stond in voor de uitvoering ervan. Het interieur van de apotheek werd in de mate van het mogelijke hersteld naar haar oorspronkelijke 18de-eeuwse uitzicht. Met een eenvoudig wit en blauw interieur, waarin vooral de sierlijke opschriften in bladgoud de aandacht trekken, wordt de apotheek een getuigenis van haar eigen geschiedenis.

Extra functies

“De gerestaureerde Gasthuisapotheek heeft een museale functie,” vertelt burgemeester Gwendolyn Rutten. “Maar dat is niet alles; met het gebouw verbeteren we de toegankelijkheid van de culturele site enorm. De Gasthuisapotheek is rolstoeltoegankelijk en wie minder mobiel is, kan het gebruiken als inkom en ticketbalie. Zo kan iedereen dit mooie stukje erfgoed in hartje Aarschot komen bewonderen.”

Meer info

Je vindt alle info op www.hetgasthuis.be/apotheek.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.