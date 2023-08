De Kroongetuigen ▶ Geert Vercammen pleegde ‘de moord zonder bewijzen’, tot een verpleeg­ster met haar hond ging wandelen in een Duits bos

Een slachtoffer, geen bewijzen en een verdachte die alles ontkent: op een koude novemberavond in 2003 verandert het leven van de familie Janssens voorgoed. Karine Janssens (39) verdwijnt spoorloos na een avondje uit in Rillaar. Wat de politie meteen opvalt als ze telefoongegevens checken: Geert, een jaloerse vriend van Karine, lijkt op 15 november uit het niets te weten dat hij Karine niet meer moet bellen. In de 6de aflevering van dit seizoen van HLN-podcast ‘De Kroongetuigen’ vertelt het verhaal van ‘de moord zonder bewijzen’, of toch?