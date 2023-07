Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Aarschot vandaag

Eerste seizoen Hnita Jazz Club in de gerenoveer­de Hni­ta-Hoe­ve zit erop: “Heropening mag een succes heten”

Maandagavond konden de luisteraars van Klara live genieten van Marc Ribot’s Ceramic Dog, het slotconcert van het eerste seizoen in de pas gerenoveerde Hnita-Hoeve in Heist-op-den-Berg. Ook het eerste concert na de grondige renovatie op 24 september 2022 met het Philip Catherine Trio werd live op Klara uitgezonden, zo is de cirkel rond.