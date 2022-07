Geniet op 20 en 21 juli van Jazz- en Roots in het Park

AarschotTijdens de zomermaanden trekt CC Het Gasthuis eropuit. In juli kan je in het Stadspark terecht voor Jazz in het Park (20 juli) en Roots in het Park (21 juli).

Jazz in het Park is wat het zegt : Park, jazzmuziek, lekker knabbel en een drankje. Met optredens van:

Base-12

Geboren in Brussel wil Gilles Vanoverbeke op 16-jarige leeftijd muzikant worden. Hij verandert van school en beëindigt zijn secundaire vloeken in de “Kunsthumaniora van Brussel”, een artistieke school waar hij de jazzwereld ontdekt met pianisten Jef Neve en Stijn Wauters. Nu studeert hij Jazz Piano in Ma2 bij docenten Diederik Wissels en Nathalie Loriers. Zijn band is geselecteerd voor de finale van de Jazz Marathon en voor de Jazz Contest van Mechelen. Onlangs, na een geweldig concert in The Music Village in Brussel, werd hij geïnterviewd door “Le Soir”, een Belgische krant.

Blue Bop Quintet

Het Blue Bop Quintet is een jazzband bestaande uit 5 jonge jazzmuzikanten die elkaar leerden kennen op de! Kunsthumaniora in Antwerpen, waar ze destijds studeerden. Ondertussen zijn ze te vinden in het Antwerpse Conservatorium.

De band bestaat sinds 2016, en ondertussen hebben ze een groot repertoire opgeboud dat voornamelijk bestaat uit eigen composities in de hard-bop stijl. Zoals Art Blakey het zou zeggen: Come in, take off your shoes and have a ball!

Afspraak op 20 juli in het stadspark vanaf 18 uur; inkom is gratis.

Roots in het Park

Ondertussen al een klassieker die in de agenda van vele Aarschottenaren genoteerd staat. Op 21 juli, tijdens de nationale feestdag, vormt het stadspark van Aarschot het decor voor een gezellig parkfestival. Stad Aarschot en Rootstown slaan in elkaar voor de 7e editie van Roots in het Park. Naast de optredens zijn er ook foodtrucks en is er een speelweide voor de kids. 21 juli in het stadspark vanaf 13 uur; inkom gratis.

Line-up:

Somethingski (PL)

Hymn For Her (USA)

Everyone is Guilty (B)

Go!Go!!Durango!!! - solo (B)

Smal Water (NL)

