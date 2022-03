Gemeenteraad voortaan weer in Capucienenklooster

Basketbal Top Division 2 Geert Lowet ziet Aarschot na verlenging onderuit­gaan in Spa: “Het vat was op het einde helemaal leeg”

Aarschot is er dit weekend niet in geslaagd om de drie punten te pakken in Spa. Ondanks de nipte 80-74-nederlaag blijft de ploeg op een gedeelde vijfde plaats staan in Top Division 2. Zaterdag wacht er een aantrekkelijke affiche, wanneer Comblain over de vloer komt. Die ploeg staat momenteel aan de leiding in de reeks.

27 februari