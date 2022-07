Gedurende zomervakantie elke vrijdag film in kuip van oude zwembad camping Schoonhoven.

zuiderkempen Stabbelwan­de­lin­gen keren terug met nieuwe routes en spelletjes

Stabbel, het wandelconcept voor kinderen, is terug van weggeweest met nieuwe routes en spelletjes in Geel, Laakdal, Meerhout, Herselt, Hulshout en Westerlo. In elke gemeente is er een korte route, waar de Stabbelspelletjes gespeeld kunnen worden, en een lange route.

5 juli