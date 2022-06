Gaat drugsdealer vrijuit voor poging doodslag op agenten? “Rechercheurs die onderzoek voeren als burgerlijke partij, dat is niet objectief”

Tielt-Winge Kermis­prijs Tielt-Win­ge: gewijzigde verkeerssi­tu­a­tie

De Kermisprijs vindt zondag 19 juni plaats in Tielt-Winge met start en aankomst op de Rillaarseweg. Om alles vlot te laten verlopen, is er een aangepaste verkeerssituatie in verschillende straten.

17 juni