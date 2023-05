Fundays zorgt dan toch voor 19de gratis editie: “Het voortbestaan van het festival hing aan een zijden draadje”

Vijf keer 50 jaar getrouwd: jongste broer Marcel (75) viert als laatste zijn gouden jubileum

30 april was het groot feest bij de familie Coeckelberghs. Dan vierde Marcel zijn gouden jubileum. Hij is de jongste van 5 kinderen. Een gouden jubileum op zich is al heel mooi, maar wat het zo bijzonder maakt is dat zijn broer en drie zussen hem al vooraf gingen. Iedereen op het feest was in zijn nopjes op deze stralende lentedag.