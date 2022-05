Fundays vervangt Viktor Verhulst en Kobe Ilsen door twee kleppers van formaat

“Op woensdag 20 april werd ten huize Audiomix aan de Liersesteenweg in Begijnendijk op feestelijke wijze het programma van de Fundays 2022 aangekondigd. Hierop kwamen heel wat positieve reacties, vooral rond het uitgewerkte programma”, vertelt organisator Danny Jennes.

In het vooropgestelde programma kwamen Viktor Verhulst en Kobe Ilsen optreden op 8 juli. Dit was echter met een voorwaardelijke module, maar de kans dat dit een invloed zou hebben op hun aanwezigheid op de Fundays bleek bij de contractering echter klein. “Helaas en tot onze grote spijt hebben Kobe Ilsen & Viktor Verhulst hun optreden op de Fundays toch geannuleerd wegens tv-opnames van Viktor Verhulst voor Love Island in Gran Canaria. Hun management stuurde daarover ons hun welgemeende excuses. Maar vermits in alle contracten vermeld staat dat er te allen tijde geannuleerd mag worden bij tv-opnames hadden we geen enkel verweer.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Get Ready. © Pieter-Jan Vanstockstraeten / Photonews

Een tegenvaller overwinnen met een grote meevaller

De organisatie bleef niet bij de pakken zitten en begon onmiddellijk te zoeken naar (een) waardige vervanger(s). “Het was absoluut geen sinecure, gezien de korte tijd die er nog overblijft tot 8 juli, een weekend waarin alle topacts sowieso al drukbezet zijn. Na heel wat overleg en wat herstructurering hebben we toch nog een geweldige oplossing kunnen vinden. Niemand minder dan Mathias Vergels - acteur, zanger en vooral gekend als Lowie in soapserie Thuis - komt met voltallige liveband zijn hits en enkele geweldige Nederlandstalige covers brengen. Ambiance verzekerd.”

Kers op de taart

Maar dit is nog niet alles. Als kers op de taart komt niemand minder dan Get Ready terug op het podium van de Fundays! “Ze stonden enkele jaren geleden al eens op het Fundays podium en dat ze enorm populair zijn bleek toen al uit het feit dat we voor het eerst het plein hebben moeten afsluiten wegens te veel volk. Get Ready brengt op 8 juli zijn grootste hits, allemaal meezingers.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Grootste rommelmarkt van het Hageland tijdens de Fundays. © Bollen

Programma

Verder wijzigt er niets aan het programma met op zaterdag onder andere Sylver in The Sylver Lining, gevolgd door Level Six. Het festival wordt op zondag afgelosten met De Romeo’s.

Recordpoging

Op zaterdag 9 juli rond 17 uur gaat de stad zich aan een grote uitdaging wagen: een recordpoging. Ze willen met zoveel mogelijk mensen het Kerkplein vullen en dansen op een ter plaatsen aangeleerde nieuwe en originele choreografie. “Dit doen we op een mash-up van Iko, Iko van Justin Wellington feat. Small Jam en 10.000 luchtballonen van K3. De choreo wordt gemaakt door Juls van Codart. Hij krijgt versterking van de dansertjes van The 11 Club, die we kennen van de kerstmusical. Voor de uitvoering van de choreo werd inmiddels ook al een aanvraag ingediend bij Guinness World Records. Hierover volgt later nog meer.”