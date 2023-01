Frituristen die op de fles gingen, krijgen nog boete van 115.000 euro voor sociale inbreuken

Tielt-Winge Schilderij Joos Van Craesbeeck toert door Tielt-Win­ge: bakkerij Den Bakoven bijt de spits af

Het 17de-eeuwse schilderij ‘Tronie’ van Joos Van Craesbeeck kan eindelijk helemaal tot zijn recht komen. Begin vorig jaar kocht de gemeente het schilderij aan, omdat de roots van de kunstenaar in Tielt-Winge liggen. Sinds dit weekend kan iedereen het werk bewonderen. Niet in een museum of een kerk, wel bij de plaatselijke bakker.

10 januari