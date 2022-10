Frederik Hautain stelt dichtbundel 'Sterrenwacht' voor in Aleydistheater

Aan de hand van zijn poëzie gaat Frederik, opgegroeid in Aarschot, op zoek naar onze plaats in het grotere geheel, onze dromen en verlangens. “Ik ben van nature een denker en eeuwige twijfelaar, op zoek naar het grotere waarom,” zegt hij. “Dat is onvindbaar, dus kunnen we maar beter betekenis zoeken bij elkaar en verwonderd zijn over de complexe wereld waarin we rondlopen. Het helpt om af en toe eens naar de sterren te kijken.”

In drie weken tijd had Frederik de nodige fondsen bij elkaar om ‘Sterrenwacht’ in eigen beheer uit te geven. Daarvoor richtte hij zijn eigen uitgeverij, Hofman, op. De bundel is voorzien van sferische illustraties door Bart Croonenborghs, die ook in het algemene ontwerp voorzag. Tijdens de intimistische voorstelling in het Aleydistheater vertellen Frederik en Bart over hun creatief proces en dragen Frederik en enkele gasten voor uit de bundel. Iedereen is van harte welkom om de publicatie mee te komen vieren en talent van eigen bodem te ontdekken. Deuren vanaf 19u30.