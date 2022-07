Familieleden halen spullen op van bewoners WZC Sint-Rochus: “Onze 98-jarige vader deed zijn deur open en zag één en al rook”

AarschotFamilieleden van de bewoners van woonzorgcentrum Sint-Rochus in Aarschot konden maandag tussen 14 en 17 uur voor het eerst spullen ophalen na de brandstichting van vrijdagavond. Onder hen ook twee zussen. Hun 98-jarige vader maakten de brand van wel heel dichtbij mee. “Het is een ervaring die hij jammer genoeg nooit nog zal vergeten.”

Rond 14 uur verzamelden al heel wat mensen voor de ingang van rusthuis Sint-Rochus, waar de brand op de tweede verdieping ontstond. Eén voor één werden ze door een medewerker begeleid naar de kamer. Johnny Verbiest kwam samen met zijn vrouw spullen ophalen voor zijn vader. Hij woont op de eerste verdieping en hoorde het nieuws via de chatgroep van de afdeling. “In de onze WhatsApp-groep verscheen plots het nieuws dat er een brand was ontstaan en dat iedereen werd overgebracht naar de stadsfeestzaal. Het was wel even paniek”, vertelt Johnny.

Al snel werd hem duidelijk gemaakt dat er op zijn afdelingen geen gewonden waren. “Op de afdeling van mijn vader heeft het ook niet gebrand, dus ik was meteen gerustgesteld. Hij heeft er zelf ook niet veel van gemerkt. Er circuleren wel wat speculaties over de brandstichting, maar wat er precies van waar is, dat weten we natuurlijk niet.” Johnny en zijn vrouw mogen de vader de volgende weken bezoeken een ander woonzorgcentrum in Houthalen-Helchteren.

Een gebarsten ruit aan het woonzorgcentrum.

Ook de vader van Nicole vander Borght woont op de eerste verdieping. Zij hoorde het nieuws via een medewerkster. “Ik was erg geschrokken. We zijn meteen naar het opvangcentrum gegaan, al wist ik wel dat ze er alles aan zouden doen om iedereen veilig te stellen”, zegt Nicole.

Familieleden van de inwoners van het woonzorgcentrum Sint-Rochus konden maandag tussen 14 en 17 uur voor het eerst spullen ophalen van de inwoners.

Nicoles vader verblijft momenteel nog maar drie maanden in het rusthuis. Hij werd overgebracht naar een ziekenhuis in Antwerpen, dus voor hem wordt het weer eens aanpassen. “Het is tijdelijk, dus het is allemaal te overbruggen. Het is veel erger voor mensen die het nieuws gekregen hebben dat hun vader overleden is.”

Quote We hebben de specula­ties gehoord: zo zou het de derde nacht geweest zijn dat er brandalarm was Familielid inwoner

Rond 14.40 uur kwamen enkele dames, zwaar geladen met vuilniszakken en een volle rolstoel, buiten. Hun vader lag op de getroffen tweede verdieping. “Hij is 98 jaar, maar nog goed bij zijn verstand. Hij deed zijn deur open en zag één en al rook”, vertellen de zussen. “We werden vrijdagavond plots opgebeld en wij zijn direct komen helpen. Het was raar om dat hier allemaal te zien: de tenten, de brandweer... Mensen werden door de brandweer langs het venster naar buiten gebracht. Het was eigenlijk wel goed georganiseerd, want op vrij korte termijn werd iedereen geëvacueerd. Uit enkele bussen werd zelfs het interieur gehaald, zodat er meer rolstoelen in pasten.”

Volledig scherm Familieleden van de inwoners van het woonzorgcentrum Sint-Rochus konden maandag tussen 14 en 17 uur voor het eerst spullen ophalen van de inwoners. © PGA

Terwijl de dames iedereen te hulp schoten, werd hun vader overgebracht naar de stadsfeestzaal. “Eens in de stadsfeestzaal waren er ontzettend veel mensen van de spoeddienst van Leuven en het Rode Kruis die verder hulp boden. Wij hebben de groep van De Kolk (de tweede verdieping waar mensen met dementie vertoeven, red.) wat opgevangen en beziggehouden, tot half negen ‘s morgens en tot er vervoer was.”

Samen met een deskundige werden ze maandag naar de kamer van hun vader begeleid. “Boven is het erg zwart en je kan ook drie dagen later de brand nog ruiken. Ik hoop dat de benedenverdieping snel is opgekuist, dat die mensen toch al terug kunnen keren. Sommige bewoners waren op hun blote voeten, die mensen hebben dus helemaal niets.” Over brandstichting zelf willen de dames niet oordelen. “We hebben de speculaties gehoord: zo zou het de derde nacht geweest zijn dat er brandalarm was.”

Quote Voor morgen hebben we ook geregeld dat het vertrouwde personeel overal enkele shiften gaat meedraaien. Zo hebben de mensen ook hun vertrouwde personen rondom hun Gerry Vranken, plaatsvervangend burgemeester

Ondertussen zijn de bewoners van het woonzorgcentrum verdeeld over drie ziekenhuizen in Antwerpen en vier woonzorgcentra: Leuven (2), Helchteren en Bonheiden. Hier kunnen ze een maand verblijven. “Voor dinsdag hebben we ook geregeld dat het vertrouwde personeel overal enkele shiften gaat meedraaien. Zo hebben de mensen ook hun vertrouwde personen rondom hun”, vertelt plaatsvervangend burgemeester Gerry Vranken (Open Vld).

Volledig scherm Familieleden van de inwoners van het woonzorgcentrum Sint-Rochus konden maandag tussen 14 en 17 uur voor het eerst spullen ophalen van de inwoners. © PGA

Wanneer de inwoners weer naar hun vertrouwde omgeving mogen terugkeren, is nog niet duidelijk. “Het parket heeft ondertussen de tweede verdieping vrijgegeven. Het is zo dat de branddeuren uitstekend werk hebben geleverd, want daardoor zijn de benedenverdieping en de keuken nog vrij ongeschonden gebleven. Die zullen vrij snel in gebruik kunnen genomen worden, de tweede verdieping gaat iets meer tijd nodig hebben. We hebben nu een gespecialiseerde firma aangesteld om dat op te kuisen en onze eigen technische dienst zal alles in orde brengen. Vervolgens moet alles opnieuw gekeurd worden”, aldus Vranken.

Volledig scherm Familieleden van de inwoners van het woonzorgcentrum Sint-Rochus konden maandag tussen 14 en 17 uur voor het eerst spullen ophalen van de inwoners. © PGA

Volledig scherm Brand in het woonzorgcentrum. © PGA

