Familie van bewoners WZC Sint-Rochus kan nog tot en met vrijdag spullen ophalen: “Ook in een klein deel van de zwaar getroffen tweede verdieping”

De stad geeft een stand van zaken. “De bewoners hebben allemaal opvang gekregen. 9 mensen verblijven in het Erasmusziekenhuis, 22 in het Middelheimziekenhuis en 46 in Stuivenberg, allemaal in Antwerpen. De bewoners die in Gasthuisberg in Leuven en Virga Jessa in Hasselt verbleven, zijn ondertussen opgevangen in vier woonzorgcentra. Een kleine 30 bewoners verblijven bij hun familie”, klinkt het bij de stad.

Maandag gebeurde de expertise van de verzekeraar. Op het gelijkvloers en de eerste verdieping lijkt de schade mee te vallen. Op de tweede verdieping, waar de brand ontstond, is het een ander verhaal. “Een groot deel ervan is volledig verwoest en afgesloten voor ieders veiligheid. Daarom zijn onze prioriteit nu het gelijkvloers en de eerste verdieping. De verzekeraar stelde een gespecialiseerde poetsfirma aan die woensdag start met de opkuis. Intussen proberen onze werkmannen alle technieken terug in orde te krijgen. Ze zorgen ervoor dat alles zo snel mogelijk hersteld, gekeurd en terug in gebruik genomen kan worden.” Een precieze datum voor dat laatste is nog niet bekend.

Spullen ophalen

Je kan nog zeker tot en met vrijdag spullen ophalen tussen 14 en 17 uur. Om het vlot en veilig te laten verlopen, is het belangrijk dat iedereen wacht aan de hoofdingang. Daar pikt een medewerker je op en brengt je naar de kamer. Spullen komen ophalen is enkel toegestaan onder begeleiding van een medewerker.

“De poetsfirma zal alle spullen die nog in de kamers liggen een grondige poetsbeurt geven en labelen/sorteren per kamer. Heb je liever niet dat dat gebeurt? Dan kan je best vandaag - dinsdag - nog de nodige spullen komen ophalen.”

Tweede verdieping

In een klein gedeelte van de tweede verdieping mag je wel nog komen. “We spreken dan over het minst getroffen deel: van kamer 201 tot en met 212 én kamer 220. Familieleden van de bewoners die daar woonden, kunnen wél nog spullen ophalen. Wees er wel op voorbereid dat er veel rookschade is en de spullen onder het roet kunnen liggen.”

