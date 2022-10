Expo blikt terug op wielercarrière van Aarschotse Nest Sterckx: “Biefstuk spoelde hij keurig af onder de kraan tot de laatste resten vet weg waren”

“Mijn grootvader was erg gedisciplineerd in zijn sport”, vertelt kleindochter Francesca Sterckx. “Biefstuk spoelde hij keurig af onder de kraan tot de laatste resten vet weg waren.” Wielrenner Nest Sterckx werd 100 jaar geleden geboren in Heultje-Westerlo. Hij ontdekte de liefde voor wielerkoers nog voor zijn zestiende verjaardag tijdens een dorpskermis. Net wanneer zijn carrière aan de start stond, brak de Tweede Wereldoorlog uit. Door de beperkende reismaatregelen in deze periode kon zijn wielercarrière nooit echt buiten de landsgrenzen treden. In 1951 opende hij café Parijs-Brussel op de Bonewijk in Aarschot. De naam van zijn zaak verwees naar de gelijknamige klassieker waar hij in 1947 naar de overwinning fietste.

“Sterckx kon rekenen op een uitgebreide groep trouwe supporters uit Aarschot”, vertelt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open VLD). “Een fototentoonstelling in ons museum voelt dan ook aan als een gepast eerbetoon.”

Sterckx’ palmares

Nest Sterckx werd tijdens zijn wielercarrière verschillende keren tot ‘Koning der Kermiskoersen’ gekroond. Al bewees hij meer dan eens dat hij meer kon dan kermiskoersen winnen. Zo won hij onder andere de Ronde van Limburg in 1944 en 1955, Gent - Wevelgem in 1946, Parijs - Brussel in 1947, de Waalse Pijl 1947, Ronde van Haspengouw in 1955 en Omloop Het Volk 1952, 1953, 1956.

Het familiearchief

De expo kwam er nadat Johan Engelen, de neef van Nest Sterckx, in de familiearchieven dook. “Mijn nonkel was te bescheiden om tijdens familiebijeenkomsten over zijn knappe prestaties als wielerrenner te vertellen”, licht Johan toe. “Wanneer ik na de dood van mijn moeder in het familiearchief snuisterde, ontdekte ik unieke foto’s en documenten over hem.” Ook kleindochter Francesca Sterckx hoort maar al te graag verhalen over haar grootvader. “Door zijn vroegtijdig overlijden heb ik hem nooit gekend. Toch voelt het aan alsof ik hem kende door de vele verhalen die ik te horen krijg.” Nest Sterckx overleed in 1975.

Praktisch

Volgend jaar verschijnt er een boek over Nest Sterckx en zijn carrière. Van 22 oktober tot 31 december 2022 kan je de fototentoonstelling bezoeken in het Stedelijk Museum van Aarschot: Elisabethlaan 103.

Meer info via 016 56 84 51, museum@aarschot.be of www.hetgasthuis.be/museum

Openingsuren

Dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur

Zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur

Gesloten op maandagen en feestdagen

