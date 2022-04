Erfgoeddag met tal van erfgoedactiviteiten in de Merode

AarschotDé hoogdag voor roerend erfgoed komt eraan: erfgoeddag. Noteer zondag 24 april alvast in je agenda met tal van erfgoedactiviteiten in de Merode.

“Ook in Aarschot valt er heel wat te beleven”, zegt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open VLD). “Van tentoonstellingen tot wandelingen en andere erfgoedactiviteiten. Onze stad is dan ook trots op haar rijke verleden en deelt het graag met haar inwoners en bezoekers.”

Ontdek scholenstad Aarschot onder leiding van een stadsgids

Maak kennis met het - verborgen - erfgoed, de geschiedenis en de verhalen. Je start aan het Stedelijk Museum (Elisabethlaan 103 - 3200 Aarschot), waar een gids je meeneemt op een twee uur durende tocht door onze stad.

Deelnemen is gratis, maar inschrijven is verplicht via www.hetgasthuis.be/voorstelling/3188/erfgoeddag-2022. Er zijn twee startmomenten op 24 april: om 10 uur en om 14 uur.

Tentoonstelling over eeuwelingen uit Langdorp

In het Stedelijk Archief en Documentatiecentrum Aarschot kan je een tentoonstelling over een twintigtal eeuwelingen uit Langdorp meepikken. De tentoonstelling toont de kwartierstaten van deze eeuwelingen: zowel hun mannelijke als vrouwelijke voorouders. Minstens vijf generaties en soms zelfs meer. De bedoeling was om na te gaan of deze eeuwelingen gemeenschappelijke voorouders hadden wiens genen misschien iets bijzonders hadden. Ben jij met hen verwant?

Bezoek de tentoonstelling op 24 april van 10 tot 16.30 uur.

Sporen van de schoolgeschiedenis in de collegiale Onze-Lieve-Vrouwekerk

De tentoonstelling ‘Op zoek naar Aarschots schoolverleden in de collegiale Onze-Lieve- Vrouwekerk’ laat je kennismaken met sporen van de kapittelschool. Deze school was gevestigd op het kerkhofveld en onder de gewelven van het zuidportaal. Ook brengt de expo de visitaties van de scholen in het dekenaat, een schoolreglement, de begijnhofschool en de ondersteuning van de katholieke scholen in beeld.

In het Sint-Annakoor kan je de grafzerk van kanunnik J. Renom - stichter van een Latijnse school (1724) - terugvinden. Langs de zuidgevel ontdek je de grafmonumenten van deken P.J. De Wit (1868) en onderpastoor J.F. Reyntens (1879) - stichters van het Sint-Jozefscollege in Aarschot.

De tentoonstelling kan je bezoeken op 24 april van 9 tot 17 uur, behalve tijdens de misviering van 10.30 tot 12.15 uur. De toegang tot het archief is beperkt tot 10 personen.

Inwandeling ‘Langs pelgrimswegen naar Scherpenheuvel’

Op 24 april wandelen wordt ook de pelgrimsroutes naar Scherpenheuvel uit de 4 windstreken officieel ingewandeld. Iedereen is welkom om de routes vanuit Tremelo en Herselt, die door Aarschot lopen, in te wandelen en te genieten van de groene regio. Sportievelingen kunnen de route zelfs joggen als natuurloop. Om 16.45 uur wordt de dag afgesloten aan de basiliek in Scherpenheuvel.

Meer info vind je op: www.cultuurenerfgoeddemerode.be/projecten/erfgoeddag