Erfgoeddag 2023 op zondag 23 april met als thema: “Beestig!”

Rotselaar ontwaakt onder sneeuwta­pijt

De voorspelde winterse neerslag heeft onze regio woensdagochtend voorzien van een licht sneeuwtapijt. Omdat er geen vriestemperaturen voorspeld zijn, verwacht het KMI dat de sneeuw snel over zal gaan in regen. In het noorden van het land valt er 1 of 2 centimeter per uur en in het zuidoosten 1 tot 3 centimeter per uur.