Ereburgemeester André Peeters neemt afscheid: “Nu kan ik mijn kleinkinderen vertellen dat ik 40 jaar in gemeentepolitiek zat”

André zetelde vanaf 1983 40 jaar lang in de Aarschotse gemeenteraad. In 1989 werd hij schepen van Onderwijs en Ruimtelijke Ordening, vanaf 1995 schepen van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening. Van 1 oktober 2007 tot 3 februari 2019 was hij burgemeester.

“André zat 30 jaar onafgebroken in het Aarschotse schepencollege. Dat is een record. De voorbije 100 jaar deed niemand in de Aarschotse politiek hem dat na. Op 11 juni 2019 kreeg hij de titel van ereburgemeester van de stad Aarschot uitgereikt door toenmalig Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans”, vertelt CD&V Aarschot.

In zijn lange politieke loopbaan kon André Peeters vele projecten realiseren. “Een van de blikvangers uit zijn carrière is ongetwijfeld de grote stadsvernieuwingsoperatie die hij tijdens zijn burgemeesterschap doorvoerde. Daarnaast liet hij zich ook opmerken door de aanpak van de wateroverlastproblemen. Zo was er onder andere de aanleg van 3 wachtbekkens - Marktweg, Wolfseikloop en Ossebeek - , nieuwe rioleringen en een waterzuiveringsrietveld in de Kortakker.”

Maar ook het afscheidsproject van André als burgemeester: de restauratie van de Witte Molen in Ourodenberg, “De Witte Molen was de laatste molen die nog moest gerestaureerd worden in onze stad. André pleit er al jarenlang voor om van Aarschot de molenstad van Vlaanderen te maken, als toeristisch uithangbord en trekpleister voor onze stad”, aldus CD&V.

Voldoening

“Ik kijk met grote voldoening terug op mijn carrière. Dit komt niet onverwacht, ik had me al een hele tijd voorgenomen om na 40 jaar gemeenteraad ontslag te nemen”, vertelt André Peeters. “Waarom 40 jaar? Dan kan ik tegen mijn kleinkinderen zeggen dat ik zolang in de gemeenteraad heb gezeten”, glimlacht hij.

Ook op zijn 12 jaar als burgemeester kijkt hij met heel veel voldoening terug. “Het is een prachtige job, burgemeester. Ik heb veel toffe dingen meegemaakt: zo werden we onder andere de slimste gemeente van Vlaanderen.” In 2013 viel die erkenning Aarschot namelijk te beurt. “Waar we studentenstad Leuven verslagen hebben, toen nog onder leiding van burgemeester Louis Tobback. Daar was ik heel fier op. Iedereen in Aarschot leefde mee.”

Maar ook de koning maakte indruk. “Naar aanleiding van een viering van Scala hebben we de koningin ontvangen. Ik heb met haar nog samen gewiegd op de tonen van ‘Ik hou van u’, van Stijn Meuris. Je maakt dingen mee die je anders nooit meemaakt", zegt hij trots. “Ik blik dan ook zeer positief terug.”

André Peeters gaat nu genieten van een welverdiende rust maar blijft actief binnen de Aarschotse CD&V. In de Aarschotse gemeenteraad wordt hij vervangen door Gerda Vandegaer.

