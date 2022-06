Enkel bestemmingsverkeer toegelaten in werfzone Diestsesteenweg-Mannenberg

Herselt Nieuw skatepark komt niet in Ramsel, wel aan VTC de Mixx: “Goed bereikbaar, eventuele overlast blijft beperkt en er is sociale controle”

Het gemeentebestuur en de jeugdraad van Herselt hebben de knoop doorgehakt wat de locatie van het nieuwe skatepark betreft. Het skatepark komt niet in Ramsel, zoals initieel de verwachting was, maar wel op de site van Vrijetijdscentrum de Mixx in Herselt-centrum. Het skatepark in beton zal in 2023 gerealiseerd worden.

10 juni