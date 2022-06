Energetische renovatie van woningen in Gijmelbergwijk

“Als stadsbestuur vinden we het belangrijk dat onze inwoners aangenaam kunnen wonen”, zegt schepen Bert Van der Auwera. Toen we in 2019 samen met CNUZ de prioriteiten bespraken voor het bestaande patrimonium van de sociale woningen in Aarschot, kwam onmiddellijk de Gijmelbergwijk in beeld, waar de situatie schrijnend was. Sinds de jaren ‘70 waren vele van deze woningen niet meer gerenoveerd: geen geïsoleerde muren/daken, enkel glas in stalen ramen, verouderde verwarmingsinstallaties, boilers en radiatoren. De energie vloog letterlijk buiten.”

“Het was dus van cruciaal belang dat de woonkwaliteit en het energieverbruik van deze woningen snel aangepakt werden”, vult schepen Van der Auwera aan. “We stonden dan ook meteen achter het renovatieproject van CNUZ. Het is bijna ongelofelijk dat de nodige renovatiewerken op deze korte tijd gerealiseerd werden. We zijn CNUZ ontzettend dankbaar voor deze belangrijke investering. CNUZ maakte haar belofte waar en dat schept veel vertrouwen voor de toekomst.”

“Bij de meeste huurders van een sociale woning liggen de jaarlijkse energiekosten hoger dan de jaarlijkse huurlasten”, reageert Guy Dumst, voorzitter CNUZ. “Daarom zetten we bij dit renovatieproject in op energetische aanpassingen. Zo’n project kan alleen maar slagen met de medewerking van een stad. We zijn de stad Aarschot dan ook dankbaar voor de steun en het vertrouwen.”

Energiebesparing van 37% in 166 sociale woningen

166 sociale woningen van de Gijmelbergwijk ondergingen een grondige energetische renovatie. Enkele beglazing en isolatie werden vervangen, maar ook boilers, radiators en ventilatiesystemen. Daarnaast werden ook keukens, badkamers en vloerbekleding vernieuwd. Voor dit renovatieproject werkte CNUZ samen met Knauf Energy Solutions dat de woningen uitgebreid monitorde met IOT technologie, zowel voor als na de renovatie, om zo de energiebesparing aan te tonen.

“Als huisvestingsmaatschappij staan we voor een grote uitdaging om ons gebouwenbestand energetisch te renoveren. Dit project is een perfect voorbeeld van hoe we de energieprestaties op een efficiënte wijze kunnen verbeteren. Dankzij de monitoring kunnen we vaststellen dat we in de Gijmelbergwijk een gemiddelde verbetering van 37% realiseerden! Ook het comfort verbeterde, zo stelden we een belangrijke verbetering vast in termen van luchtkwaliteit en luchtvochtigheid. Finaal merkten we dat de bewoners minder koude ervaren in hun woning. We zijn ervan overtuigd dat deze woningen klaar zijn voor een energiezuinige én comfortabele toekomst”, aldus Guy Dumst.

Bewezen resultaten

Door een samenwerking aan te gaan met Knauf Energy Solutions kon CNUZ haar renovatieproject grondig evalueren. Met behulp van onze monitoring kon CNUZ de reële energiebesparing valideren”, zegt Barry Lynham, Managing Director Knauf Energy Solutions. “Daarnaast stonden we CNUZ ook bij in de optimalisatie van het ontwerp, de opvolging van de uitvoering ter plaatste en de communicatie met de bewoners voor en tijdens de werken. Wij kijken alvast tevreden terug op de intense samenwerking met CNUZ en de bewoners van de Gijmelbergwijk.”

“Voor en tijdens de renovatie werden er duidelijke afspraken en een goede planning opgemaakt. Tijdens het project konden we steeds terecht bij de projectcoördinator die altijd aanwezig was. Heel belangrijk voor mij is dat de verwarming goed werkt. Sinds de renovatie, blijft de warmte ook beter binnen. Ik kreeg onlangs mijn eindafrekening voor de energiekosten. Ik heb een vast contract en kon het prijsverschil dus makkelijk nagaan. Blijkt dat ik de helft heb bespaard! Daar ben ik uiteraard heel blij om”, geeft Renilda Van Vlierberghe, bewoonster van de Gijmelbergwijk nog mee.

Ook stad investeert in energiebesparing

“Het renovatieproject van CNUZ in de Gijmelbergwijk past volledig in onze visie. De forse energiebesparing bij 166 sociale woningen zal namelijk ook het totale verbruik in onze stad laten dalen. Een boost voor ons klimaatplan. In het kader van dat klimaatplan zetten we als stad in op het energiezuiniger maken van de eigen gebouwen. We doen dat onder meer met een groots energie-efficiëntie project dat we dit jaar hebben opgestart in samenwerking met Energy Service Company (ESCO) VMA”, zegt burgemeester Gwendolyn Rutten

Schepen Bert Van der Auwera: “Met dat energie-efficiëntie project brengen we de grote energievreters van ons stadspatrimonium op een energiezuiniger niveau. Zo nemen we het Stedelijk Sportcentrum Demervallei met het Stedelijk Zwembad, woonzorgcentrum Sint- Rochus, Huis Verdonck en de culturele site waaronder de bib en het Stedelijk Museum onder handen. Een aanzienlijke investering van ongeveer 8 miljoen euro (over een looptijd van 12 jaar) die we ruimschoots zullen terugbetalen met de energiebesparingen die we realiseren. We zullen al snel de vruchten kunnen plukken van deze investering, zeker nu de energieprijzen de pan uit swingen.”

