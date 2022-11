Elke thuiswonende 65-plusser in Aarschot krijgt gratis gele doos: “Bij een noodgeval kan elke minuut van levensbelang zijn”

“Bij een noodgeval kan elke minuut van levensbelang zijn”, zegt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open VLD). “Daarom willen we er samen met onze thuiswonende 65-plussers voor zorgen dat hun medische informatie snel terug te vinden is in hun woning. Hulpverleners hebben deze nodig om gepaste hulp te kunnen bieden. Door elke thuiswonende 65-plusser zo’n gele doos gratis aan te bieden, maken we hier werk van.”

Volledig scherm Gele doos voor elke thuiswonende 65-plusser in Aarschot. © Stad Aarschot

Wat is de gele doos?

“In de gele doos bewaar je belangrijke medische gegevens zoals je medicatieschema”, legt burgemeester Rutten uit. “Je bewaart de doos in je koelkast. Dat is een makkelijke vindplaats voor de hulpdiensten. Bij de gele doos horen ook stickers die je aan de binnenkant van je voor- of achterdeur kan kleven. Zo weten hulpverleners dat ze in de koelkast een gele doos kunnen vinden.”

“Standaard zitten in de gele doos een medisch fiche, een fiche vermiste persoon en twee stickers”, verduidelijkt Katrien Verschueren van ELZ Demerland. “De fiche vermiste persoon is vooral van belang voor mensen die door dementie of andere aandoeningen een verminderd oriëntatiegevoel hebben en sneller de weg kwijtraken. 65-plussers voegen zelf nog hun meest recente medicatieschema toe, een kopie van hun identiteitskaart en andere belangrijke informatie. Zorgprofessionals kunnen waar nodig helpen om de fiches in te vullen en de gegevens up-to-date te houden.”

Vanaf volgende week ontvangen alle thuiswonende 65-plussers van Aarschot en de deelgemeenten een brief over de gele doos. Deze brief bevat ook een afhaalstrook waarmee je vanaf 1 december tot en met 31 januari de gele doos gratis kan afhalen bij de apotheek, het Zorgloket of het lokaal dienstencentrum Orleanshof. “We roepen alle thuiswonende 65-plussers op om hun gele doos af te halen. Zo kunnen we samen het verschil maken in efficiënte hulpverlening”, besluit schepen van Welzijn en Senioren Nicole Van Emelen (Vooruit).

Praktisch

Wie vragen heeft over de gele doos, kan terecht bij het Zorgloket: 016 49 94 70 of zorgloket@ocmw-aarschot.be.

