Elke donderdag opnieuw parkgasten in stadspark Aarschot.

Tienen Alles wat je moet weten als je naar Suikerrock komt

Suikerrock gaat voor het eerst door op het Bietenplein, aan de achterzijde van de Tiense Suikerraffinaderij in Tienen. Maar hoe kom je best naar de nieuwe locatie? Er wordt dit jaar meer dan ooit ingezet op duurzaam vervoer. De hoofdingang aan het einde van de Bietenweg ligt op wandelafstand van het centrum van Tienen en is makkelijk bereikbaar via verschillende fiets- en wandelroutes. Maar ook met de wagen of de gratis shuttledienst kan je mee komen feesten.

27 juli