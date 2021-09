Eerste quarantaine in middelbare school: 41 leerlingen en lerarenkorps op non-actief nadat één iemand in contact komt met besmet persoon

Tielt-WingeHet coronavirus heeft alweer zijn weg gevonden naar de schoolbanken. Afgelopen week testte een leerling uit De MET in Tielt-Winge positief. Op de middelbare school, die geen klassiek onderwijssysteem kent en werkt zonder afgebakende klassen, komen alle leerlingen met elkaar in contact. Bijgevolg moeten alle 41 jongeren én het hele lerarenteam in quarantaine.

Donderdag 2 september werd bekend dat iemand uit De MET in Tielt-Winge een positieve PCR-test aflegde. De volgende dag al gingen alle leerlingen in quarantaine. Doordat de school een nieuwerwets klassensysteem hanteert, zijn de klassen niet afgebakend. Dat betekent dat alle leerlingen, zowel tijdens de speeltijd als gedurende de lessen, met elkaar in contact komen. “Dit is het eerste jaren dat we openen, waardoor we enkel jonge leerlingen hebben. Het merendeel van hen is nog niet gevaccineerd. Indien dat wel het geval is, gebeurde het recent”, duidt Thomas Janssens, pedagogisch coördinator bij De MET in Tielt-Winge. “Van zodra we melding kregen van een positieve test, hebben we onmiddellijk de ouders op de hoogte gebracht en is de school ontruimd.”

De quarantaineperiode duurt nog tot en met vrijdag 10 september. Tot dan schakelt De MET over op afstandsonderwijs. “Het ganse weekend heeft het hele team gewerkt om dit praktisch mogelijk te maken en daar zijn we ook in geslaagd. Intussen zijn er nog geen andere besmettingen vastgesteld wat aantoont dat we voorts de procedure goed hebben gevolgd”, aldus Janssens. Zowel de leerlingen als het lerarenkorps ondergaan volgende week donderdag nog een tweede test. Indien er dan geen nieuwe gevallen uit de bus komen, start De MET vanaf 13 september terug met fysiek onderwijs.

Lage vaccinatiegraad

Rubi Beeken (Open Vld), burgemeester Tielt-Winge, volgt samen met Janssens de situatie op. “Van zodra bekend was dat een leerling positief was, nam de directie contact met me op. We hebben samen beslist om iedereen in quarantaine te plaatsen. Door het klassensysteem zijn alle leerlingen onmiddellijk een hoog-risicocontact. Het lokaal bestuur voorziet ondertussen ondersteuning door een extra triagepost vrij te maken aan het vaccinatiecentrum in Rilaar. De ouders zijn hiervan op de hoogte gebracht en hebben ook een code ontvangen waarmee ze zich kunnen aan melden in het vaccinatiecentrum”, zegt Beeken.

Gezien de lage vaccinatiegraad in de school, hoopt Beeken dat de school haar verantwoordelijkheid opneemt en de ouders sensibiliseert wat betreft vaccineren. “In het vaccinatiecentrum van Aarschot zijn er voldoende open momenten waarop jongeren zich met Pfizer kunnen laten vaccineren. We hebben de school hier ook op gewezen en hopen dat ze ouders motiveert om hier gebruik van te maken. Zelf hebben we ook voorgesteld om een mobiele vaccinatiepost in te richten aan de school, maar daarop zijn ze niet ingegaan”, aldus Beeken.

“Als school nemen wij een neutrale positie in wat betreft vaccinaties. Het is niet aan ons om hierover te beslissen. Bovendien hebben we uitsluitend jonge leerlingen, waardoor ze nog niet de kans hebben gekregen om zich te laten vaccineren”, voegt Janssens nog toe.