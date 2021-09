Eerste quarantaine in middelbare school: 41 kinderen op non-actief nadat één leerling in contact komt met besmet persoon

Aarschot Vanaf oktober komt de bib ook aan huis met buurtkar ’t KomTaf

27 augustus Gezien de beperkte bezoekersaantallen besliste het stadsbestuur om het bibliotheekfiliaal in Rillaar en de afhaalpost in Wolfsdonk te sluiten. Maar dit betekent niet dat de bibwerking in de deelgemeenten verdwijnt. Integendeel, de bibwerking krijgt een nieuw elan. In samenwerking met Buurtkar ’t KomTaf komt de bib vanaf oktober ook aan huis.