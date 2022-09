Eerste Afterwork voor ondernemend Aarschot op 15 september

Begijnendijk Kom meer te weten over je familie tijdens de Stambomen­dag

Ben je geïnteresseerd in de geschiedenis van beroemde of minder bekende families? Wil je jouw familiestamboom uitpluizen? Wees dan van de partij tijdens de 28ste editie van de Stambomendag. Die dag kan je doorlopend van 9 tot 18 uur in GBS De Puzzel in Begijnendijk kennismaken met verschillende genealogische verenigingen en heemkundige kringen uit de streek.

