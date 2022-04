Een overzicht van de huidige openbare werken

Futsal FP Aarschot bezorgt Pinto passend afscheid op slotdag competitie met monsterze­ge tegen Borgerhout

FP Aarschot heeft het seizoen 21-22 in schoonheid kunnen afsluiten. De ploeg eindigt op de derde plaats in tweede nationale en had op de laatste speeldag nog een belangrijke invloed op het titeldebat. Aarschot won met 11-0 tegen coleider Borgerhout. Door deze nederlaag zien de Antwerpenaren de titel naar Hoeselt gaan. De match was tevens het afscheid van Ricardo Pinto.

10 april