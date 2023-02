Een op vier Vlamingen heeft migratieachtergrond: bekijk hier hoe divers Aarschot is

Heistse musea en water- en uitkijkto­ren opnieuw op zondag open

In Heist-op-den-Berg kan je vanaf 5 maart weer elke zondagnamiddag van 14 tot 18 uur terecht in de water- en uitkijktoren in het bergbos en het Treinmuseum en Heemkundig en radiomuseum op het Kerkplein. Heemerf ‘Kaasstrooimolen en Pandoerenhoeve’ (Bruggeneindse Heibaan) is eveneens elke zondag open. In de schaduw van de molen vind je het heemerf met een bakhuis in 19de-eeuwse stijl. Het Heemerf en Heem- en radiomuseum is gratis te bezoeken. Voor het Treinmuseum en Water- en uitkijktoren betaal je als 12-plusser 2 euro.