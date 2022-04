Dubbelrichtingsfietspad tussen Wezemaal en Gelrode week vroeger klaar

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWW heeft in samenwerking met het gemeentebestuur van Rotselaar het dubbelrichtingsfietspad langs de Aarschotse-Leuvensesteenweg (N19) tussen Gelrode (Aarschot) en Wezemaal (Rotselaar) een grondige onderhoudsbeurt gegeven. De bestaande verharding in straatklinkers werd opgebroken en vervangen door een comfortabele asfaltverharding. Zo is er voor fietsers meer comfort over het bijna drie kilometer lange stuk op de steenweg tussen het kruispunt Begijnendijksesteenweg/Pastoor Dergentstraat in Gelrode (Aarschot) en het ‘Marktwegje’ in Wezemaal (Rotselaar). Naast de investering van de Vlaamse regering in 2.500 meter fietspad verlengt de gemeente Rotselaar met 500 meter het comfort voor de fietser door mee te investeren in het dubbelrichtingsfietspad tussen de bushalte ‘Wijngaardberg’ en het ‘Marktwegje’ in centrum Wezemaal.