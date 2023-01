Dronken ‘kwajongensstreek’ eindigt in rechtbank: 100 uur werkstraf voor vuurwerk in brievenbus wijkagent

Hallaar KWB organi­seert blokjesfes­ti­val in parochie­zaal van Hallaar

De KWB van Hallaar organiseert op zaterdag 18 februari een blokjesfestival in de parochiezaal. Kinderen kunnen er met een berg legoblokjes aan de slag van 10 tot 17 uur. De allerkleinsten kunnen zich amuseren in de speelhoek met Duplo en de KWB voorziet voor elk kind nog een verrassing. “De kinderen zullen met de massa legoblokjes ongetwijfeld uren lang mooie huisjes en andere prachtige creaties kunnen bouwen. Na de middag kunnen de kinderen ook terecht voor een gratis plaktattoo. Toegang is gratis”, klinkt het.

18 januari