Drie Aarschotse heren richten fietsclub op waar iedereen welkom is: “Donderdag zal onze tenue voor het eerst te zien zijn”

“We vragen geen lidgeld, een outfit kopen mag, maar moet niet. Ze zijn gewoon een leuke community van vrienden onder elkaar. Elke dinsdag en zaterdag doen we een rit. Op dinsdag rijden we tempo, maar op zaterdag willen we het voor iedereen toegankelijk maken. We gaan volledig voor een sociale ride, samen uit samen thuis. We willen een fijne club zijn waar iedereen welkom is. Je moet zeker geen topniveau hebben. De bedoeling is dat je mee het plezier kan ervaren van de vriendengroep en eens links en rechts een babbeltje kan slaan”, gaat Gillian verder.