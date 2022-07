Doe jij mee met de zeepkistenrace in Aarschot?

Leuven RESTOTIP. Three Monkeys: stijlvol maar prijzig Belgian Food Café in Leuven

The end of an era but the start of an age…Zo kondigden de uitbaters van Three Monkeys zichzelf aan op hun website. Helemaal juist zowaar, want het Belgian Food Café is de opvolger van de legendarische horecazaak Universum op het Herbert Hooverplein in Leuven.

