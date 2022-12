Dit jaar opnieuw volwaardige Winter van Aarschot met winterdorp en tal van activiteiten

AarschotDe voorbije twee jaren maakte de stad Aarschot er het beste van met een lightversie, maar dit jaar kunnen we eindelijk weer genieten van een volwaardige Winter van Aarschot. Het uitgebreide programma is het resultaat van een sterke samenwerking tussen de stad, Aarschotse verenigingen en een grote groep vrijwilligers.

Vanaf vrijdag 16 tot en met zaterdag 31 december baden de Grote Markt en het Stadspark in de magische wintersfeer. Op de Grote Markt zorgen een indrukwekkende kerstboom, een decoratief wandelparcours voor de allerkleinsten en de authentieke zweefmolen ‘De Arrenslee’ voor een prachtig decor.

In het Stadspark waan je je in een winterdorp met gezellige hutten waar je terechtkan voor een hapje en een drankje. Je vindt er ook een kerststal met echte dieren en het Winterpaleis waar regelmatig een optreden, voorstelling of workshop plaatsvindt. De sleeheuvel ‘Frozen Slide’, het treintje ‘De Malle Stomer’ en de Winterreismolen maken het plaatje compleet.

Tijdens zijn bezoek verblijft de Kerstman in de Theo De Beckerstraat. Je kan het Huis van de Kerstman bezichtigen van vrijdag 9 december tot en met zondag 8 januari.

Kersthut in Rillaar

In de verwarmde ‘Hüriss Alm’ aan ‘Het Schors’ (Diestsesteenweg 318) kan je op zaterdag 10 december vanaf 12 uur genieten van raclette en Oostenrijkse drankjes. Tussen 13 en 15 uur kan je er ook starten voor een MTB-tocht van 35 km. De ‘Hüriss Alm’ is ook open op zaterdag 17 december van 17 tot 24 uur en op zondag 18 december van 10 tot 19 uur.

Kerstmarkt in Gijmel

Op zaterdag 17 december slaan enkele verenigingen de handen in elkaar om er een reuzegezellige kerstmarkt van te maken. Onder de kerktoren van de Gijmel geniet je van verwarmende drankjes, lekkere hapjes en kerstkraampjes met handwerk en kerstartikelen.

Wandeling met uniek middeleeuws vuurspektakel

In het stadscentrum kan je op zaterdag 17 december gratis een spectaculaire vuurshow bijwonen. Kom om 19 uur, 20 uur of 21 uur naar de hut langs de sleeheuvel in het Stadspark. Van daaruit wandelen we naar een mooie historische locatie waar je acrobaten kan aanschouwen die reusachtige vlammen trotseren en al dansend op de vuurlijn balanceren. In de namiddag is er in het Stadspark ook al middeleeuwse kinderanimatie.

Brico Tractor Lichtstoet

De Brico Tractor Lichtstoet op vrijdag 23 december brengt je ook helemaal in de kerstsfeer. De stoet start rond 19 uur aan Oh’Green op de Diestsesteenweg. Vervolgens rijden de magisch verlichte tractors richting Langdorp vooraleer ze het stadscentrum inrijden. Vanaf nu zal de Brico Tractor Lichtstoet namelijk elk jaar langs een andere deelgemeente passeren. Op het einde houden de tractors nog halt op de Bonewijk waar een jury prijzen uitreikt aan de top 5 van knapst verlichte tractors.

Dierendag

Op dinsdag 27 december van 13 tot 17 uur staat Winter van Aarschot in het teken van de dieren. Ontmoet onze schapen, alpaca’s en ezeltjes. Kinderen kunnen ook eens een ponyritje of een tochtje met een huifkar maken.

Kinderwinterwonderland

Jeugdcentrum De Klinker zorgt op woensdag 28 december voor een gezellig winterfestival op maat van kinderen. Van 13 tot 16 uur kunnen ze in het Stadspark terecht voor wintergrime en glittertattoo’s, een chocolade- of knutselworkshop, een klimmuur en winterspringkastelen. Om 16 uur, 16.45 uur en 17.30 uur sluiten we Kinderwinterwonderland af met voorstellingen van het interactieve vuurspektakel ‘Dwaallicht’.

Nieuwjaarszingen

Het nieuwjaarszingen vindt plaats op zaterdag 31 december. In de voormiddag trekken de kleine zangertjes van deur tot deur in de deelgemeenten en vanaf 13 uur zijn ze welkom in het stadscentrum.

Oud oep Nief-party in het Stadspark

Op zaterdag 31 december tellen we samen af naar 2023. Vanaf 21 uur zorgen dj’s in het Stadspark voor een sfeervol jaareinde. Onder meer Dj Lobel is van de partij.

