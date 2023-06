De Kloostergang bestaat 4 jaar en dat wordt uitgebreid gevierd

Man (43) krijgt kogel in knie tijdens tussen­komst van politie: “Agent zit nu thuis om medische redenen”

Een man in Boutersem is zondagavond tijdens een tussenkomst door de lokale politie in de knie geschoten door een agent. Het slachtoffer verkeerde even in levensgevaar, maar dat is ondertussen geweken. De betrokken agent zit momenteel om medische redenen thuis en kreeg bijstand van het stressteam van de federale politie.