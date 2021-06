De favoriete plekken uit het Hageland van journalist Luc Haekens: “Ik kom soms woorden te kort om te beschrijven hoe mooi deze streek is”

Aarschot DJ Tom De Lobel en MC Kris Vuerinckx brengen de festivalvi­bes tot in de secundaire scholen van Aarschot: “De coronamaat­re­ge­len weerhouden ons er niet van om er een topfeestje van te maken”

4 juni Het schooljaar zit er bijna op. Na bijna twee jaar zonder feestjes of uitstapjes heeft de schoolgaande jeugd wel wat extra’s verdiend. Daarom creëert de dienst Evenementen van de stad een festivalsfeertje met de ‘zomermiddagen’. DJ Tom De Lobel en MC Kris Vuerinckx touren met een muziekact en festivalvibes langs verschillende secundaire scholen in Aarschot. Vandaag stond het duo in het Damiaaninstituut.