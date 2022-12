Dansen en pannenkoeken voor het goede doel met ‘Pancakes with a bassline’ op 17 december

Holsbeek Holsbeek geeft sociale korting aan ouders om zoveel mogelijk kinderen te laten deelnemen aan activitei­ten

Elke schoolvakantie gaan kinderen in Holsbeek naar de speelpleinwerking, op sportkamp of met de tieners mee paintballen. Om zoveel mogelijk kinderen de kans te geven om deel te nemen deze activiteiten, geeft de gemeente vanaf januari een sociale korting van 30% aan ouders van kinderen die recht hebben op een verhoogd groeipakket of een schooltoeslag.

14 december