Dan toch werflichten op Herseltsesteenweg vanaf 28 juni

Aarschot Enkel bestem­mings­ver­keer toegelaten in werfzone Diestse­steen­weg-Mannenberg

Deze week voert een aannemer in opdracht van Agentschap Wegen en Verkeer asfalteringswerken uit tussen woonzorgcentrum Sint-Jozef in Rillaar en de Oude Tiensebaan in Scherpenheuvel-Zichem. Er is enkel bestemmingsverkeer toegelaten in de werfzone.

20 juni