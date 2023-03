Dalende trend van bloedgevende Aarschottenaren : maak jij het verschil?

Klassering afspanning(van de intussen verdwenen) De Drie Haringhe wordt opgeheven

Bij besluit van de Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden werden op 2 december 1974 de afspanning “De Drie Haringhe” en de oude brug over de Molenbeek in de deelgemeente Sint-Joris-Winge als monument gerangschikt op grond van de toenmalige wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen. Mogelijks zal deze klassering opgeheven worden. Want jawel, het monument is sinds begin 80-er jaren reeds verdwenen.....