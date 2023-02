CD&V vraagt om Aarschot pleegzorggemeente te maken

Heist-op-den-Berg Tribute­band The Bootleg Beatles zakt af naar CC Zwaneberg: “Alsof John, George, Paul en Ringo zelf op het podium staan”

Fans van The Beatles moeten op 9 februari in CC Zwaneberg in Heist-op-den-Berg zijn. Tributeband The Bootleg Beatles brengt daar een speciale multimediashow om de 60ste verjaardag van de debuutplaat ‘Please Please Me’ te vieren.

7 februari