CD&V Aarschot: “schoolraden waren niet op de hoogte van samenwerking met Adite”

Nachtelij­ke controle levert twee bestuur­ders onder invloed, 17 berapt op snelheid en..... drie respecte­ren geen avondklok

26 oktober Aan de Leuvensesteenweg in Diest controleerde de politie zaterdag in de late avond enkele bestuurders. Een man uit Tielt-Winge was licht onder invloed en moest zijn rijbewijs drie uur afgeven. Een 42-jarige bestuurder uit Diest was onder invloed van drugs en zag zijn rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.