CC Het Gasthuis maakt zich klaar voor Pinksterjam

Aarschot BELOOFD IS BELOOFD. Krijgt project schoonho­ven een nieuwe invulling? Hoe ver staat het met de Laaksite? En wat met waterbe­heer­sing, weginfra­struc­tuur en nutsvoor­zie­nin­gen?

De bestuursperiode van uw stadsbestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren tien beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Aarschot, een stad die sterk inzet op sport en recreatie, en momenteel aan een inhaalbeweging bezig is op vlak van weginfrastructuur en nutsvoorzieningen.

