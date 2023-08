Burgerlijke en militaire oorlogsslachtoffers van WOI werden herdacht.

Komt er binnenkort nog een tv-ster van Home and Away naar België?: “Hij is nog populair­der dan Paddy en Sophie”

De Australische tv-serie Home and Away is populair in België. Dat bewees de Heistse Sophie Declerck vandaag ruim anderhalve maand geleden met haar meet & greet met acteurskoppel Paddy O’Connel en Sophie Dilman, beter bekend als Dean en Ziggy uit de tv-serie. Hoorbaar nagenietend kondigt ze nu een nieuwe sessie aan. “En de onderhandelingen met een ander bekend tv-personage uit Home and Away zijn ook al opgestart”, vertelt Sophie.