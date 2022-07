Boswachter worden? Dat kan 8 en 22 augustus op Schoonhoven tijdens dommelnacht

Aarschot Derde muurschil­de­ring is een feit: “Het kunstwerk is als een arendsnest waar verschil­len­de soorten vogels worden grootge­bracht”

Aarschot is weer een muurschildering rijker. Na de muurschilderingen aan het stadhuis en aan de zijgevel van de Delhaize werd het tijd om een volgende locatie onder handen te nemen. Het smalle Th. Debecker-steegje richting het stadscentrum van Aarschot is precies de plek waar een indrukwekkende arend is geland. In samenwerking met street art organisatie Treepack en kunstenaar Tuzq kon deze karaktervolle arend zich nestelen in de steeg en voorbijgangers onder zijn vleugel nemen.

27 juli