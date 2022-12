Boeteloos overtredingen begaan in politiezone Aarschot? Niet voor laagvliegers of bestuurders met glaasje op

Heist-op-den-Berg Beginnende bestuurder is onder invloed van drugs en alcohol

De politie van Heist-op-den-Berg heeft het afgelopen weekend een rijbewijs ingetrokken voor vijftien dagen nadat de bestuurder onder invloed was van alcohol en drugs. De chauffeur was bovendien nog maar een beginnende chauffeur. Hij kreeg dus ook nog een proces-verbaal mee naar huis omdat hij reed in een moment dat hij niet meer mocht rijden. In totaal werden er tijdens de WODCA-actie 391 voertuigen aan de kant gezet voor een ademtest. “Drie chauffeurs bliezen positief, drie anderen bliezen alarm”, besluit politiezone van Heist-op-den-Berg.

