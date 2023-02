Boekvoorstelling Filip Dewinter onder waakzaam oog van agenten verloopt zonder incident

AarschotVlaams Belang Aarschot nodigde zaterdag Filip Dewinter uit om zijn laatste boek “Omvolking, de grote vervanging” te komen voorstellen aan hun leden en sympathisanten. Via sociale media had men dit event aangekondigd en via die weg nodigde men tevens ‘iedereen’ uit. Net op die sociale media nam ‘iedereen’ dit niet in dank af en vreesde men een mogelijk incident. Ook politie was de berichtgeving op sociale media niet ontgaan en hield duidelijk een oogje in het zeil.