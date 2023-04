Bloesembar op de Mensberg in Gelrode geopend

Amerikaan­se band SWELL speelt try-out in Hnita en heeft link met Heist: “Gingen destijds drinken in De Oude Ketel”

De Hnita Jazz Club in Heist-op-den-Berg krijgt op zaterdag met SWELL een bekende naam uit de indierock over de vloer. De Amerikaanse band verloor vorig jaar frontman David Freel en trekt Europa rond om een hommage te brengen aan de man. Dat ze in Heist-op-den-Berg hun try-out spelen, ter voorbereiding van de tour, is geen toeval. “We weten niet veel over Heist-op-den-Berg, maar er is wel een link met onze band.”