“Ik was gestrest en gehaast. We zouden op vakantie vertrekken”: Heistenaar geflitst aan 111 kilometer per uur in zone zeventig

Een rijverbod van 15 dagen en een geldboete van 400 euro waarvan de helft met uitstel. Dat is het verdict van de Mechelse politierechter in een zaak over een zware snelheidsovertreding.