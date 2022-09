Beverfamilie zit vast in putten van pomphuis: “Vader zat twee meter diep, maar had het slim aangepakt”

“Daarom werd ze uiteindelijk ook een nachtje naar het Natuurhulpcentrum gebracht voor observatie en nazicht, maat ze mocht de volgende dag alweer vrijgelaten worden. Vader bever was een andere klus. Hij zat in het oude gebouwtje met een put van twee meter diep. Die bever was er wel beter aan toe. Hij had met takken en vuil die in de put lagen een klein platform gebouwd, waarop hij ook droog kon zitten. Na veel zweten, zwoegen en vloeken kon ook hij bevrijd worden uit het water. Hij is tot nu toe ook de grootste bever die we ooit al gevangen hebben. Doordat hij nog enorm actief was, lieten we hem ook gewoon zijn gang gaan toen hij besloot om niet in de transportbak te blijven zitten.”