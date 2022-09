Bart Herman krijgt Golden Lifetime Award: “Investeer in lokaal talent”

Na de release van zijn 14de studioalbum ‘Volwassen En Gestreken’ - dat vrijdag uitkwam - werd de singer-songwriter Bart Herman (63) gisterenavond uitgebreid gevierd met een Golden Lifetime Award voor zijn carrière. “Ik ben al sinds mijn 18de bezig met muziek, vooral met het doel om te kunnen optreden. Op mijn 30ste werd ik door een producer ontdekt in een Brussels café en kreeg ik een platencontract”, glimlacht Bart Herman. Drie jaar later, in 1993, kwam Herman met zijn Eurosong-inzending ‘Ik ga dood aan jou’, en brak hij door bij het grote publiek.

Inmiddels zijn we 14 albums verder en componeerde hij meer dan 300 liedjes voor zichzelf. Maar hij componeerde ook voor andere artiesten. Zo hebben onder andere Willy Sommers, Lisa del Bo, Garry Hagger, Sergio, Dana Winner, Liliane Saint-Pierre en Nicole & Hugo liedjes van Herman in hun repertoire. Hij is dan ook zeer trots om deze Golden Lifetime Award in ontvangst te mogen nemen.

Lokaal talent

Na een bedanking voor het aanwezige publiek, zijn collega-artiesten én de organisatie, heeft hij ook een opmerkelijke oproep: “Ik zou aan iedereen willen vragen om in de toekomst zoveel mogelijk te investeren in lokaal talent. Mensen die in het Nederlands zingen. Mensen die schrijven en muziek maken. De singer-songwriters, en ook de vertolkers van hier, ga ze niet altijd zoeken in het noorden. Daarmee wil ik niet zeggen met wat uit Nederland komt niet goed is, want dat is steengoed. Maar laat ons alstublieft niet vergeten dat wat hier bij ons gemaakt wordt, ook steengoed is. Hier moet talent vaak deelnemen aan een tv-wedstrijd om ontdekt te worden. Op die manier kan ook deze Golden Lifetime Awards in de toekomst blijven bestaan”, aldus Bart Herman.