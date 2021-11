ASSISEN. Helikopterbruid krijgt laatste woord voor jury in beraad gaat: “Mijn oogkleppen zijn afgevallen”

“Over de zaak zelf ga ik niets meer zeggen, dat is al allemaal verteld geweest”, stamelde Kristel Appelt (28). “Ja, sorry. Ik heb enorm veel stress. Wat gebeurd is, had nooit mogen gebeuren. Ik heb dat nooit gewild. Ik kan de tijd niet terugdraaien. Als ik het kon, ik zou het doen. Mijn oogkleppen van mijn verleden zijn afgevallen. Ik heb nooit de juiste hulp gekregen of aanvaard. Het enige wat ik nog kan doen voor Andy, is in de toekomst aan mezelf werken. Het had niet mogen gebeuren.” De Candt beet de spits af: ““Ik wil aan hen mijn spijt betuigen. Mijn spijt wordt waarschijnlijk niet oprecht aanvaard, dat snap ik, maar voor mij is ze wel oprecht. Wat er ook gezegd gaat worden op het einde van de dag, uiteindelijk zijn er hier vandaag geen winnaars.”