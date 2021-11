ASSISEN. Helikopterbruid en ex krijgen respectievelijk 25 en 24 jaar cel voor dodelijke steekpartij op Andy (30): “Het is een héél zware straf voor héél zware feiten”

Eerder op de dag werd al geoordeeld over de schuldvraag. Volgens de twaalf leden van de jury heeft Andy Vandereyt zijn dood niet zelf gezocht. Dat was waar de verdediging van de twee op aanstuurden maandag, tevergeefs. “Uit telefonieverkeer blijkt dat ze er alles aan hebben gedaan om Andy naar Aarschot te lokken. Dat zij in een hinderlaag werden gelokt, vindt geen steun in objectieve elementen in het strafonderzoek, noch kwam dit tijdens de zitting naar voor”, las voorzitter Peter Hartoch het arrest voor.

Advocaat Tim Smet, die De Candt bijstaat, was van mening dat Vandereyt met een knokploeg naar Aarschot was afgezakt. Maar volgens de jury kwam geen van de drie vrienden actief tussen. Een van hen deinsde terug toen de messen in zicht kwamen, terwijl een andere vriend de feiten begon te filmen. Een derde getuige bleef gewoon in de wagen zitten. De slag die Vandereyt uitdeelde was evenmin zwaarwichtig genoeg om te kunnen spreken van uitlokking volgens de twaalf. “Een lichte slag is maatschappelijk onaanvaardbaar, maar dat brengt de vrije wil van een persoon niet in het gedrang om op dergelijke wijze te handelen.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De messen waarmee Vandereyt werd neergestoken. © Photo News

Laatste woord

Dinsdagochtend kreeg het duo Appelt-De Candt het laatste woord. “Over de zaak zelf ga ik niets meer zeggen, dat is al allemaal verteld geweest”, stamelde Kristel Appelt (28). “Ja, sorry. Ik heb enorm veel stress. Wat gebeurd is, had nooit mogen gebeuren. Ik heb dat nooit gewild. Ik kan de tijd niet terugdraaien. Als ik het kon, ik zou het doen. Mijn oogkleppen van mijn verleden zijn afgevallen. Ik heb nooit de juiste hulp gekregen of aanvaard. Het enige wat ik nog kan doen voor Andy, is in de toekomst aan mezelf werken. Het had niet mogen gebeuren.” De Candt beet de spits af: “Ik wil aan de burgerlijke partijen mijn spijt betuigen. Mijn spijt wordt waarschijnlijk niet oprecht aanvaard, dat snap ik, maar voor mij is ze wel oprecht. Wat er ook gezegd gaat worden op het einde van de dag, uiteindelijk zijn er hier vandaag geen winnaars.”

Volledig scherm Kristel Appelt en haar ex Björn De Candt kregen het laatste woord. © Vertommen

Volledig scherm Björn De Candt. © Vertommen

Volledig scherm De plaats delict in de Diestsestraat in Aarschot met gedenkplaatje voor Andy Vandereyt uit Glabbeek. © Kim Aerts